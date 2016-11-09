М.Йованович запевнила у незмінності політики США щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович запевняє, що політика США щодо України залишається незмінною. Про це вона заявила під час виступу в Американському домі у Києві, передає УНН.
"Я маю абсолютну впевненість, що і в перехідний період між адміністраціями, і за нової адміністрації США залишатимуться потужним партнером України", - зазначила М.Йованович.
З її слів, з боку обох партій демонструється потужна підтримка українським северенітету, територіальній цілісності, демократії, подальшій інтеграції з західними, європейськими інституціями.
"Я впевнена, це буде продовжуватися", - додала посол.