М.Йованович заверила в неизменности политики США в отношении Украины

"Я абсолютную уверенность, что и в переходной период между администрациями, и при новой администрации США останутся мощным партнером Украины", - отметила М.Йованович.

По ее словам, со стороны обеих партий демонстрируется мощная поддержка украинского северенитета, территориальной целостности, демократии, дальнейшей интеграции с западными, европейскими институтами.

"Я уверена, это будет продолжаться", - добавила посол.