М.Йованович заверила в неизменности политики США в отношении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович заверяет, что политика США в отношении Украины остается неизменной. Об этом она заявила во время выступления в Американском доме в Киеве, передает УНН.
"Я абсолютную уверенность, что и в переходной период между администрациями, и при новой администрации США останутся мощным партнером Украины", - отметила М.Йованович.
По ее словам, со стороны обеих партий демонстрируется мощная поддержка украинского северенитета, территориальной целостности, демократии, дальнейшей интеграции с западными, европейскими институтами.
"Я уверена, это будет продолжаться", - добавила посол.