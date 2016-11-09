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15 марта, 19:03 • 112439 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158727 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133176 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126040 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110172 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104151 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100551 просмотра

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М.Йованович заверила в неизменности политики США в отношении Украины

М.Йованович заверила в неизменности политики США в отношении Украины

Киев • УНН

 • 8975 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович заверяет, что политика США в отношении Украины остается неизменной. Об этом она заявила во время выступления в Американском доме в Киеве, передает УНН.

"Я абсолютную уверенность, что и в переходной период между администрациями, и при новой администрации США останутся мощным партнером Украины", - отметила М.Йованович.

По ее словам, со стороны обеих партий демонстрируется мощная поддержка украинского северенитета, территориальной целостности, демократии, дальнейшей интеграции с западными, европейскими институтами.

"Я уверена, это будет продолжаться", - добавила посол.

Украинские Национальные Новости

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