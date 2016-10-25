М.Шульц заявив про перенесення підписання угоди про ЗВТ між ЄС і Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Угода про зону вільної торгівлі між Канадою та Євросоюзом (CETA) не буде підписана цього тижня. Про це у вівторок заявив президент Європарламенту Мартін Шульц, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Не думаю, що цього тижня ми знайдемо якесь рішення. Мені видається це дуже складним", - сказав М.Шульц в ефірі радіо Deutschlandfunk.
За його словами, саміт ЄС-Канада, що був запланований на четвер і на якому мала б бути підписана угода про ЗВТ Євросоюзу і Канади, повинен бути перенесений.
"Зважаючи на світове значення та важливість цієї торговельної угоди, таке рішення не треба сприймати драматично", - зазначив глава Європарламенту.
За словами М.Шульца, вирішальним для того, чи відбудеться саміт ЄС-Канада ще цього тижня, є здатність уряду Бельгії домовитись з провінцією Валлонія щодо підписання цієї угоди. Однак щодо шансів вироблення спільної позиції центрального та валлонського урядів у Бельгії М.Шульц налаштований скептично. "Утім, у те, що вони домовляться взагалі, я вірю", - наголосив голова Європарламенту.
Нагадаємо, 24 жовтня прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після зустрічі з керівниками бельгійських регіонів повідомив президенту Євроради Дональду Туску, що Бельгія не дійшла згоди для підписання угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Канадою. Як відомо, для підписання угоди щодо ЗВТ необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС. А згода уряду Бельгії можлива лише після схвалення угоди всіма регіонами країни.