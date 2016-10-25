М.Шульц заявил о переносе подписания соглашения о ЗСТ между ЕС и Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Евросоюзом (CETA) не будет подписано на этой неделе. Об этом во вторник заявил президент Европарламента Мартин Шульц, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Не думаю, что на этой неделе мы найдем какое-то решение. Мне кажется это очень сложным", - сказал М.Шульц в эфире радио Deutschlandfunk.
По его словам, саммит ЕС-Канада, который был запланирован на четверг и на котором должно быть подписано соглашение о ЗСТ Евросоюза и Канады, должен быть перенесен.
"Учитывая мировое значение и важность этой торговой сделки, такое решение не следует воспринимать драматически", - отметил глава Европарламента.
По словам М.Шульца, решающим для того, состоится саммит ЕС-Канада еще на этой неделе, является способность правительства Бельгии договориться с провинцией Валлония о подписании этого соглашения. Однако относительно шансов выработки общей позиции центрального и валлонского правительств в Бельгии М.Шульц настроен скептически. "Впрочем, в том, что они договорятся вообще, я верю", - подчеркнул председатель Европарламента.
Напомним, 24 октября премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после встречи с руководителями бельгийских регионов сообщил президенту Евросовета Дональду Туску, что Бельгия не нашла согласия для подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Канадой. Как известно, для подписания соглашения о ЗСТ необходима поддержка всех государств-членов ЕС. А согласие правительства Бельгии возможно только после одобрения сделки всеми регионами страны.