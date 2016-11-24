М.Шульц: Європарламент готовий голосувати за "безвіз" і механізм призупинення

"Ми в Європарламенті зробили щонайбільше для прискорення ухвалення рішення. Ми готові. Ми приготували все, щоб наблизити (голосування - ред.), навіть голосували у відповідних комітетах питання про візову лібералізацію, з одного боку, і так званого механізму призупинення... Те, що невирішене, невирішене в Раді ЄС, не в Європейському парламенті. Я сподіваюся, що держави-члени знайдуть рішення", - сказав голова ЄП.

При цьому він зауважив, що голосування щодо механізму призупинення залежить "не від французьких виборів, а від здатності країн-членів" вирішити, адже у ЄС - багато країн.

"Я також хочу сьогодні обговорити рішення з Нідерландами. Ми не маємо ратифікованої Угоди про асоціацію з Нідерландами, був референдум і я думаю, що ми маємо обговорювати не лише візову лібералізацію", - додав він.