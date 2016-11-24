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М.Шульц: Європарламент готовий голосувати за "безвіз" і механізм призупинення

Київ • УНН

 • 12770 перегляди

БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський парламент готовий голосувати щодо лібералізації візового режиму і за механізм її призупинення для третіх країн, але наразі питання у Раді ЄС, та є сподівання, що держави-члени блоку знайдуть рішення. Про це заявив голова Європарламенту Мартін Шульц під час прибуття на саміт Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.

М.Шульц: Європарламент готовий голосувати за "безвіз" і механізм призупинення

"Ми в Європарламенті зробили щонайбільше для прискорення ухвалення рішення. Ми готові. Ми приготували все, щоб наблизити (голосування - ред.), навіть голосували у відповідних комітетах питання про візову лібералізацію, з одного боку, і так званого механізму призупинення... Те, що невирішене, невирішене в Раді ЄС, не в Європейському парламенті. Я сподіваюся, що держави-члени знайдуть рішення", - сказав голова ЄП.

При цьому він зауважив, що голосування щодо механізму призупинення залежить "не від французьких виборів, а від здатності країн-членів" вирішити, адже у ЄС - багато країн.

"Я також хочу сьогодні обговорити рішення з Нідерландами. Ми не маємо ратифікованої Угоди про асоціацію з Нідерландами, був референдум і я думаю, що ми маємо обговорювати не лише візову лібералізацію", - додав він.

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