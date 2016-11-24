М.Шульц: Европарламент готов голосовать за "безвиз" и механизм приостановления

"Мы в Европарламенте сделали максимум для ускорения принятия решения. Мы готовы. Мы приготовили все, чтобы приблизить (голосование - ред.), даже проголосовали в комитетах вопрос о визовой либерализации, с одной стороны, и так называемом механизме приостановления... То, что не решили, не решили в Совете ЕС, не в Европейском парламенте. Я надеюсь, что государства-члены найдут решение", - сказал глава ЕП.

При этом он отметил, что голосование по механизму приостановления зависит "не от французских выборов, а от способности стран-членов" решить, ведь в ЕС - много стран.

"Я также хочу сегодня обсудить решение с Нидерландами. Мы не имеем ратифицированного Соглашения об ассоциации с Нидерландами, был референдум и я думаю, что мы должны обсуждать не только визовую либерализацию", - добавил он.