М.Шульц: Европарламент готов голосовать за "безвиз" и механизм приостановления
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский парламент готов голосовать за либерализацию визового режима и за механизм его приостановления для третьих стран, но сейчас вопрос в Совете ЕС, и есть надежда, что государства-члены блока найдут решение. Об этом заявил глава Европарламента Мартин Шульц во время прибытия на саммит Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Мы в Европарламенте сделали максимум для ускорения принятия решения. Мы готовы. Мы приготовили все, чтобы приблизить (голосование - ред.), даже проголосовали в комитетах вопрос о визовой либерализации, с одной стороны, и так называемом механизме приостановления... То, что не решили, не решили в Совете ЕС, не в Европейском парламенте. Я надеюсь, что государства-члены найдут решение", - сказал глава ЕП.
При этом он отметил, что голосование по механизму приостановления зависит "не от французских выборов, а от способности стран-членов" решить, ведь в ЕС - много стран.
"Я также хочу сегодня обсудить решение с Нидерландами. Мы не имеем ратифицированного Соглашения об ассоциации с Нидерландами, был референдум и я думаю, что мы должны обсуждать не только визовую либерализацию", - добавил он.