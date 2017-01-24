М.Шульц стане кандидатом у канцлери Німеччини - ЗМІ

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Екс-спікера Європарламенту Мартіна Шульца висунули на посаду голови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), він також стане кандидатом у канцлери на майбутніх виборах в Бундестаг (нижню палату парламенту ФРН). Про це повідомив керівник фракції партії в Бундестазі Томас Опперман, передає УНН із посиланням на ТАСС.

За його словами, нинішній лідер соціал-демократів Зігмар Габріель поінформував своїх однопартійців, що не балотуватиметься на пост канцлера і покине пост лідера СДПН.

"Сьогодні на засіданні фракції Габріель запропонував Шульца в якості кандидата в канцлери. Оскільки ми всі думаємо, що претендентом на цей пост і лідером партії повинен бути один чоловік, логічним було й те, що Габріель заявив про свій відхід з посади голови партії", - зазначив Т.Опперман.

За його словами, рішення політика, який стояв на чолі соціал-демократів з 2009 року, "відсунути свої інтереси на другий план, щоб дати партії більше шансів на успіх, заслуговує найбільшого поваги".

Як відзначає видання, уряд і канцлер визначаються в Німеччині за підсумками виборів до Бундестагу. Від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів балотуватися буде діюча глава кабміну Ангела Меркель, партійний список "зелених" очолять нинішній голова фракції в парламенті Катрін Герінг-Екардт та співголова партії Джем Оздемір.

Згідно з підсумками останніх опитувань громадської думки, більшість голосів може отримати нинішня коаліція в складі ХДС/ХСС і СДПН.

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