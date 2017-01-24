М.Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Экс-спикера Европарламента Мартина Шульца выдвинули на должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он также станет кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ). Об этом сообщил руководитель фракции партии в Бундестаге Томас Опперман, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По его словам, нынешний лидер социал-демократов Зигмар Габриэль сообщил своим однопартийцам, что не будет баллотироваться на пост канцлера и покинет пост лидера СДПГ.
"Сегодня на заседании фракции Габриэль предложил Шульца в качестве кандидата в канцлеры. Поскольку мы все думаем, что претендентом на этот пост и лидером партии должен быть один человек, логичным было то, что Габриэль заявил о своем уходе с поста председателя партии", - отметил Т.Опперман.
По его словам, решение политика, стоящего во главе социал-демократов с 2009 года, "отодвинуть свои интересы на второй план, чтобы дать партии больше шансов на успех, заслуживает наибольшего уважения".
Как отмечает издание, правительство и канцлер определяются в Германии по итогам выборов в Бундестаг. От консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов баллотироваться будет действующая глава Кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний глава фракции в парламенте Катрин Геринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир.
Согласно итогам последних опросов общественного мнения, большинство голосов может получить нынешняя коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ.