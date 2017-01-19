М.Шефчович заявив, що Україна готова купувати газ у Росії

“Ми в приватному і хорошому контакті з обома — російською і українською — сторонами ... Я говорив з міністром Новаком кілька разів, ми тепер обмінюємося листами, також перебуваємо в приватному контакті по телефону. Також з його боку було досить чітко, що при необхідності Росія готова постачати газ. Позитивна річ в тому, що Україна готова купувати і має адекватні фінансові кошти для цього”, — сказав М.Шефчович.

Також він нагадав, що в кінці минулого року Україна і РФ не досягли домовленості про постачання газу цієї зими, хоча були близькі до цього.

“Є одне питання, яке ми обговорюємо. Це юридичне питання. Воно, як і раніше, на столі. Я так розумію, що це питання дуже чутливе для обох сторін з огляду на наближення (рішення) Стокгольмського арбітражу... Ми обмінюємося пропозиціями, листами”, — сказав віце-президент ЄК.