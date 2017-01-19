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М.Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России

М.Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России

Киев • УНН

 • 9574 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина готова покупать газ в России и имеет для этого необходимые средства. Об этом заявил РИА "Новости" вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества, передает УНН.

"Мы в частном и хорошем контакте с обоими - российской и украинской - сторонами ... Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было довольно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Позитивная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого ", - сказал М.Шефчович.

Также он напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к этому.

"Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он, как и раньше, на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствительный для обеих сторон, учитывая приближение (решения) Стокгольмского арбитража ... Мы обмениваемся предложениями, письмами ", - сказал вице-президент ЕК.

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