М.Сайдік: сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час брифінгу повідомив, що сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками утримуваних осіб, наразі списки верифікуються сторонами, передає УНН.
"Важливим за нашою думкою є обмін списком осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом зі сторони України та ОРДО і ОРЛО. Наразі списки верифікуються сторонами. Мова також йшла про тих утримуваних, які після звільнення хотіли б залишитися на територіях підконтрольних уряду України. Це значить, що необхідно знайти механізм", - сказав він.
Нагадаємо, контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання у Мінську.
Як повідомляв УНН, питання звільнення заручників фактично заблоковано з вересня