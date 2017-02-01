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М.Сайдік: сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками утримуваних осіб

Київ • УНН

 • 8368 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час брифінгу повідомив, що сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками утримуваних осіб, наразі списки верифікуються сторонами, передає УНН.

"Важливим за нашою думкою є обмін списком осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом зі сторони України та ОРДО і ОРЛО. Наразі списки верифікуються сторонами. Мова також йшла про тих утримуваних, які після звільнення хотіли б залишитися на територіях підконтрольних уряду України. Це значить, що необхідно знайти механізм", - сказав він.

Нагадаємо, контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання у Мінську.

Як повідомляв УНН, питання звільнення заручників фактично заблоковано з вересня

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