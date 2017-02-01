М.Сайдик: стороны конфликта на Донбассе обменялись списками удерживаемых лиц

"Важным по нашему мнению является обмен списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом со стороны Украины и ОРДО и ОРЛО. Сейчас списки проверяются сторонами. Речь также шла о тех удерживаемых, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм", - сказал он.

Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе завершила заседание в Минске.

Как сообщал УНН, вопрос освобождения заложников фактически заблокирован с сентября.