М.Сайдик: стороны конфликта на Донбассе обменялись списками удерживаемых лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик во время брифинга сообщил, что стороны конфликта на Донбассе обменялись списками удерживаемых лиц, пока списки проверяются сторонами, передает УНН.
"Важным по нашему мнению является обмен списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом со стороны Украины и ОРДО и ОРЛО. Сейчас списки проверяются сторонами. Речь также шла о тех удерживаемых, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм", - сказал он.
Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе завершила заседание в Минске.
Как сообщал УНН, вопрос освобождения заложников фактически заблокирован с сентября.