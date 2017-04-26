М.Сайдік розповів про гуманітарний блок питань у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні контактної групи сторони погодили процедурні питання пов'язані з механізмом верифікації списку заручників, які після звільнення хотіли б залишитися на території де вони перебували під час ув’язнення. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі ТКГ повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН.
“На зустрічах важливе місце в дискусіях в Мінську посіли гуманітарні питання. Дискусія сьогодні концентрувалася на механізмі верифікації, побажання тих громадян, які після звільнення хотіли б залишитися на території де вони перебували під час ув’язнення. Я радий що саме сьогодні сторони змогли погодити процедурні питання пов’язані з даними механізмом і він повинен запрацювати”, - сказав М.Сайдік.
Як повідомляв УНН, засідання Тристоронньої контактної групи завершилось в Мінську.