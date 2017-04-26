М.Сайдик рассказал о гуманитарный блок вопросов в Минске

"На встречах место в дискуссиях в Минске заняли гуманитарные вопросы. Дискуссия сегодня концентрировалась на механизме верификации, пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения. Я рад, что именно сегодня стороны смогли согласовать процедурные вопросы, связанные с данным механизмом и он должен заработать", - сказал М.Сайдик.

Как сообщал УНН, заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске .