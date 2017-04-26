М.Сайдик рассказал о гуманитарный блок вопросов в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня на заседании контактной группы стороны согласовали процедурные вопросы, связанные с механизмом верификации список заложников, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения. Об этом во время брифинга по результатам встречи ТКГ сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.
"На встречах место в дискуссиях в Минске заняли гуманитарные вопросы. Дискуссия сегодня концентрировалась на механизме верификации, пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения. Я рад, что именно сегодня стороны смогли согласовать процедурные вопросы, связанные с данным механизмом и он должен заработать", - сказал М.Сайдик.
Как сообщал УНН, заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске .