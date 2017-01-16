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М.Сайдік: після візиту до Києва С.Курц поїде до Москви

М.Сайдік: після візиту до Києва С.Курц поїде до Москви

Київ • УНН

 • 6942 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Голова ОБСЄ Себастьян Курц сьогодні прилетить до Києва, а потім відвідає Москву. Про це на брифінгу повідомив спецпредставник ОБСЄ по Україні Мартін Сайдік, передає УНН.

"Сьогодні він (Себастьян Курц – ред.) прилітає у Київ для подальших консультацій. Потім він відвідає Москву",- повідомив М.Сайдік

Він нагадав, що С.Курц уже відвідав зону конфлікту на Сході України на початку січня.

Раніше новий голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив про необхідність підтримки спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ в Україні та забезпечення їм безперешкодного доступу.

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