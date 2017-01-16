М.Сайдик: после визита в Киев С.Курц поедет в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц сегодня прилетит в Киев, а затем посетит Москву. Об этом на брифинге сообщил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, передает УНН.
"Сегодня он (С.Курц - ред.) прилетает в Киев для дальнейших консультаций. Затем он посетит Москву", - сообщил М.Сайдик
Он напомнил, что С.Курц уже посетил зону конфликта на Востоке Украины в начале января.
Ранее новый глава ОБСЕ С.Курц заявил о необходимости поддержки наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и обеспечения им беспрепятственного доступа.