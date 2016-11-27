М.Саакашвілі провів мітинг у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У столиці біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу відбувся мітинг прихильників екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Зокрема, на мітингу М.Саакашвілі заявив про створення нової політичної сили та “нового політичного класу”.
На сцені окрім М.Саакашвілі були присутні екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська та колишній голова Національного агентства з питань державної служби Денис Бродський.
Присутні на заході тримали у руках, зокрема, українські прапори та прапори Євросоюзу.
Зазначимо, метою мітингу “Остання зима з цим Парламентом” було висловити недовіру до Верховної Ради.