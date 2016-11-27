М.Саакашвили провел митинг в Киеве

В частности, на митинге М.Саакашвили заявил о создании новой политической силы и "нового политического класса".

На сцене кроме М.Саакашвили присутствовали экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская и бывший глава Национального агентства по вопросам государственной службы Денис Бродский.

Присутствующие на мероприятии держали в руках, в частности, украинские флаги и флаги Евросоюза.

Отметим, целью митинга "Последняя зима с этим парламентом" было выразить недоверие Верховной Раде.