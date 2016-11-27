М.Саакашвили провел митинг в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В столице возле памятника Вячеславу Чорновилу состоялся митинг сторонников экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, на митинге М.Саакашвили заявил о создании новой политической силы и "нового политического класса".
На сцене кроме М.Саакашвили присутствовали экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская и бывший глава Национального агентства по вопросам государственной службы Денис Бродский.
Присутствующие на мероприятии держали в руках, в частности, украинские флаги и флаги Евросоюза.
Отметим, целью митинга "Последняя зима с этим парламентом" было выразить недоверие Верховной Раде.