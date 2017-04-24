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М.Порошенко відкрила "Тиждень китайсько-українського культурного обміну"

М.Порошенко відкрила "Тиждень китайсько-українського культурного обміну"

Київ • УНН

 • 8411 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Перша леді Марина Порошенко взяла участь у відкритті Тижня Китайсько-українського культурного обміну в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”, передає УНН з посилання на офіційне представництво Президента України.

За словами дружини глави держави, проведення цього заходу має особливе значення, оскільки у 2017 році відзначається 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською народною республікою.

“Це чудова нагода примножити те, що ми вже маємо, та закласти фундамент для нової, більш потужної співпраці, яку пропонує нова епоха. У листопаді 2016 року, Благодійний Фонд Порошенка та Міжнародна торгова палата Шовкового Шляху підписали перший грантовий договір в рамкам ініціативи „Один пояс — один шлях“, в результаті якої понад 350 українських школярів уже цього року отримали можливість навчатися на сучасному комп’ютерному обладнанні,” — підкреслила Марина Порошенко.

Нагадаємо, що М.Порошенко привезла на Хмельниччину “Книгу Миру”.

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