М.Порошенко открыла "Неделя китайско-украинского культурного обмена"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24375 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87559 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144610 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112337 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113809 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103007 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106613 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103230 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150808 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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М.Порошенко открыла "Неделя китайско-украинского культурного обмена"

М.Порошенко открыла "Неделя китайско-украинского культурного обмена"

Киев  •  УНН

 • 8400 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Первая леди Марина Порошенко приняла участие в открытии Недели Китайско-украинского культурного обмена в рамках инициативы "Один пояс, один путь", передает со ссылкой на официальное представительство Президента Украины.

По словам жены главы государства, проведение этого мероприятия имеет особое значение, поскольку в 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Китайской народной республикой.

"Это отличная возможность приумножить то, что мы уже имеем, и заложить фундамент для новой, более мощной сотрудничества, которую предлагает новая эпоха. В ноябре 2016 года, Благотворительный Фонд Порошенко Международная торговая палата Шелкового Пути подписали первый грантовый контракт в рамках инициативы "Один пояс - один путь", в результате которой более 350 украинских школьников уже в этом году получили возможность учиться на современном компьютерном оборудовании, " - подчеркнула Марина Порошенко.

Напомним, что М.Порошенко привезла в Хмельницкую "Книгу Мира".

Украинские Национальные Новости

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