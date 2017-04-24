М.Порошенко открыла "Неделя китайско-украинского культурного обмена"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Первая леди Марина Порошенко приняла участие в открытии Недели Китайско-украинского культурного обмена в рамках инициативы "Один пояс, один путь", передает со ссылкой на официальное представительство Президента Украины.
По словам жены главы государства, проведение этого мероприятия имеет особое значение, поскольку в 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Китайской народной республикой.
"Это отличная возможность приумножить то, что мы уже имеем, и заложить фундамент для новой, более мощной сотрудничества, которую предлагает новая эпоха. В ноябре 2016 года, Благотворительный Фонд Порошенко Международная торговая палата Шелкового Пути подписали первый грантовый контракт в рамках инициативы "Один пояс - один путь", в результате которой более 350 украинских школьников уже в этом году получили возможность учиться на современном компьютерном оборудовании, " - подчеркнула Марина Порошенко.
Напомним, что М.Порошенко привезла в Хмельницкую "Книгу Мира".