М.Пенс: епоха стратегічного терпіння до КНДР закінчилась
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс, який перебуває з візитом на Корейському півострові, заявив, що “епоха стратегічного терпіння” по відношенню до КНДР закінчилася, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Був період стратегічного терпіння, але епоха стратегічного терпіння закінчена,” — сказав він.
Він додав, що США будуть підтримувати “залізний альянс” з Південною Кореєю і “прагнути до миру через силу”.
За словами М.Пенса, "всі варіанти для досягнення цілей і забезпечення стабільної людей в цій країні (Південної Кореї) знаходяться на столі.
Як повідомляв УНН, віце-президент США Майк Пенс прибув на військову базу США в Південній Кореї.