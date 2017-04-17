М.Пенс: эпоха стратегического терпения в КНДР закончилась
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вице-президент США Майк Пенс, который находится с визитом на Корейском полуострове, заявил, что "эпоха стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического терпения закончена", - сказал он.
Он добавил, что США будут поддерживать "железный альянс" с Южной Кореей и "стремиться к миру через силу".
По словам М.Пенса, "все варианты для достижения целей и обеспечения стабильной людей в этой стране (Южной Кореи) находятся на столе.
Как сообщал УНН, вице-президент США Майк Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее.