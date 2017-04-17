М.Пенс: эпоха стратегического терпения в КНДР закончилась

"Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического терпения закончена", - сказал он.

Он добавил, что США будут поддерживать "железный альянс" с Южной Кореей и "стремиться к миру через силу".

По словам М.Пенса, "все варианты для достижения целей и обеспечения стабильной людей в этой стране (Южной Кореи) находятся на столе.

Как сообщал УНН, вице-президент США Майк Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее.