М.Пенс: эпоха стратегического терпения в КНДР закончилась

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24351 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87523 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144591 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112332 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113807 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110815 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103006 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106613 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103230 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150806 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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М.Пенс: эпоха стратегического терпения в КНДР закончилась

М.Пенс: эпоха стратегического терпения в КНДР закончилась

Киев  •  УНН

 • 11928 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вице-президент США Майк Пенс, который находится с визитом на Корейском полуострове, заявил, что "эпоха стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического терпения закончена", - сказал он.

Он добавил, что США будут поддерживать "железный альянс" с Южной Кореей и "стремиться к миру через силу".

По словам М.Пенса, "все варианты для достижения целей и обеспечения стабильной людей в этой стране (Южной Кореи) находятся на столе.

Как сообщал УНН, вице-президент США Майк Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее.

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