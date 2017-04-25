М.Музичук увійшла до топ-5 чемпіонату Європи з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Ризі (Латвія) завершився 11-денний марафон під назвою чемпіонат Європи з шахів серед жінок 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Україна була представлена найсильнішим складом, починаючи від чемпіонки континенту 2016 року Анни Ушеніної та срібної призерки чемпіонату світу 2017 року Анни Музичук.
Найкращий результат серед наших представниць продемонструвала Марія Музичук, яка входить до першої п’ятірки світу у квітневому рейтингу ФІДЕ. Чемпіонка світу серед жінок 2015 року в підсумку замкнула топ-5 Старого Світу. Львівська шахістка набрала 7,5 очок з 11 можливих.
Така ж кількість балів на рахунку ще двох українок, проте за додатковими показниками Наталія Жукова посіла 11-е місце, а Інна Гапоненко — 15-е.
Варто зауважити, що троє вищеперерахованих шахісток України не програли жодної партії на ЧЄ-2017. Окрім того, ці шахістки вибороли право грати на чемпіонаті світу 2019 року.
Недалеко від першої трійки українок фінішувала Юлія Осьмак. З п’ятьма перемогами та сімома очками 19-річна киянка посіла 17-й рядок.
До вашої уваги інші результати наших співвітчизниць: по 6,5 очок в Анни Музичук (26-а), Наталії Букси (30-а) та Ольги Бабій (42-а); по 6 балів мають Єлизавета Малахова (54-а) й Ольга Іваненко (55-а), 5 пунктів — в Євгенії Долуханової (94-а).
Відзначимо, що чемпіонкою Європи стала грузинська шахістка Нана Дзагнідзе (8,5 очка).
Додамо також, загалом в цьогорічному розіграші чемпіонату Європи з шахів взяли участь майже 150 спортсменок.