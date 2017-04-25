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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24318 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87508 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144578 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112329 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103005 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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М.Музичук вошла в топ-5 чемпионата Европы по шахматам

М.Музичук вошла в топ-5 чемпионата Европы по шахматам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Риге (Латвия) завершился 11-дневный марафон под названием чемпионат Европы по шахматам среди женщин 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украина была представлена ​​сильнейшим составом, начиная от чемпионки континента 2016 Анны Ушениной и серебряного призера чемпионата мира 2017 Анны Музычук.

Лучший результат среди наших представительниц продемонстрировала Мария Музычук, входит в первую пятерку мира в апрельском рейтинге ФИДЕ. Чемпионка мира среди женщин 2015 году в итоге замкнула топ-5 Старого Света. Львовская шахматистка набрала 7,5 очков из 11 возможных.

Такое же количество баллов на счету еще двух украинок, однако по дополнительным показателям Наталья Жукова заняла одиннадцатое место, а Инна Гапоненко - пятнадцатый.

Стоит заметить, что трое вышеперечисленных шахматисток Украины не проиграли ни одной партии на ЧЕ-2017. Кроме того, эти шахматистки завоевали право играть на чемпионате мира 2019 года.

Недалеко от первой тройки украинок финишировала Юлия Осьмак. С пятью победами и семью очками 19-летняя киевлянка заняла 17-ю строчку.

Вашему вниманию другие результаты наших соотечественниц: по 6,5 очков у Анны Музычук (двадцать шестого), Натальи Буксы (тридцатый) и Ольги Бабий (сорок второй) по 6 баллов имеют Елизавета Малахова (пятьдесят четвёртая) и Ольга Иваненко (пятьдесят пятый), 5 пунктов - в Евгении Долуханов (девяносто четвёртом).

Отметим, что чемпионкой Европы стала грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе (8,5 очка).

Добавим также, в целом в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы по шахматам приняли участие почти 150 спортсменок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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