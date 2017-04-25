М.Музичук вошла в топ-5 чемпионата Европы по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Риге (Латвия) завершился 11-дневный марафон под названием чемпионат Европы по шахматам среди женщин 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украина была представлена сильнейшим составом, начиная от чемпионки континента 2016 Анны Ушениной и серебряного призера чемпионата мира 2017 Анны Музычук.
Лучший результат среди наших представительниц продемонстрировала Мария Музычук, входит в первую пятерку мира в апрельском рейтинге ФИДЕ. Чемпионка мира среди женщин 2015 году в итоге замкнула топ-5 Старого Света. Львовская шахматистка набрала 7,5 очков из 11 возможных.
Такое же количество баллов на счету еще двух украинок, однако по дополнительным показателям Наталья Жукова заняла одиннадцатое место, а Инна Гапоненко - пятнадцатый.
Стоит заметить, что трое вышеперечисленных шахматисток Украины не проиграли ни одной партии на ЧЕ-2017. Кроме того, эти шахматистки завоевали право играть на чемпионате мира 2019 года.
Недалеко от первой тройки украинок финишировала Юлия Осьмак. С пятью победами и семью очками 19-летняя киевлянка заняла 17-ю строчку.
Вашему вниманию другие результаты наших соотечественниц: по 6,5 очков у Анны Музычук (двадцать шестого), Натальи Буксы (тридцатый) и Ольги Бабий (сорок второй) по 6 баллов имеют Елизавета Малахова (пятьдесят четвёртая) и Ольга Иваненко (пятьдесят пятый), 5 пунктов - в Евгении Долуханов (девяносто четвёртом).
Отметим, что чемпионкой Европы стала грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе (8,5 очка).
Добавим также, в целом в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы по шахматам приняли участие почти 150 спортсменок.