М.Музичук вошла в топ-5 чемпионата Европы по шахматам

Украина была представлена ​​сильнейшим составом, начиная от чемпионки континента 2016 Анны Ушениной и серебряного призера чемпионата мира 2017 Анны Музычук.

Лучший результат среди наших представительниц продемонстрировала Мария Музычук, входит в первую пятерку мира в апрельском рейтинге ФИДЕ. Чемпионка мира среди женщин 2015 году в итоге замкнула топ-5 Старого Света. Львовская шахматистка набрала 7,5 очков из 11 возможных.

Такое же количество баллов на счету еще двух украинок, однако по дополнительным показателям Наталья Жукова заняла одиннадцатое место, а Инна Гапоненко - пятнадцатый.

Стоит заметить, что трое вышеперечисленных шахматисток Украины не проиграли ни одной партии на ЧЕ-2017. Кроме того, эти шахматистки завоевали право играть на чемпионате мира 2019 года.

Недалеко от первой тройки украинок финишировала Юлия Осьмак. С пятью победами и семью очками 19-летняя киевлянка заняла 17-ю строчку.

Вашему вниманию другие результаты наших соотечественниц: по 6,5 очков у Анны Музычук (двадцать шестого), Натальи Буксы (тридцатый) и Ольги Бабий (сорок второй) по 6 баллов имеют Елизавета Малахова (пятьдесят четвёртая) и Ольга Иваненко (пятьдесят пятый), 5 пунктов - в Евгении Долуханов (девяносто четвёртом).

Отметим, что чемпионкой Европы стала грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе (8,5 очка).

Добавим также, в целом в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы по шахматам приняли участие почти 150 спортсменок.