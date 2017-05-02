М.Ле Пен звинуватили у плагіаті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кандидатку в президенти Франції Марін Ле Пен звинуватили у плагіаті через цитування Франсуа Фійона, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як твердять, у промові, яку вона виголосила в понеділок, використано кілька уривків, які майже дослівно повторюють слова із виступу її суперника Ф.Фійона.
Представник партії М.Ле Пен заявив, що політик зробила "кивок" у бік Фійона.
Як повідомляв УНН, М.Ле Пен заявила, що хоче мирних відносин з США та Росією.