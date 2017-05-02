М.Ле Пен обвинили в плагиате

Как утверждают, в речи, которую она произнесла в понедельник, использовано несколько отрывков, которые почти дословно повторяют слова из выступления ее соперника Ф.Фийона.

Представитель партии М.Ле Пен заявил, что политик сделала "кивок" в сторону Фийон.

Как сообщал УНН, М.Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с США и Россией.