М.Ле Пен обвинили в плагиате
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Кандидатку в президенты Франции Марин Ле Пен обвинили в плагиате через цитирование Франсуа Фийона, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как утверждают, в речи, которую она произнесла в понедельник, использовано несколько отрывков, которые почти дословно повторяют слова из выступления ее соперника Ф.Фийона.
Представитель партии М.Ле Пен заявил, что политик сделала "кивок" в сторону Фийон.
Как сообщал УНН, М.Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с США и Россией.