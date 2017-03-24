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М.Ле Пен зустрілася з В.Путіним у Кремлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі кандидата в президенти Франції, лідера французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Ми надаємо дуже великого значення нашим відносинам із Францією, при цьому намагаємося підтримувати рівні стосунки як із представниками чинної влади, так і з представниками опозиції”, — сказав під час зустрічі В.Путін.

Говорячи про президентські вибори у Франції, він запевнив, що Кремль не хоче жодним чином на них впливати.

“Ми ні в якому разі не хочемо впливати на події, що відбуваються, але залишаємо за собою право спілкуватися з усіма представниками всіх політичних сил країни — так само, як це роблять наші партнери, наприклад, у Європі, у США”, — підкреслив російський президент.

Він також висловив бажання “обмінятися думками про те, як розвиваються наші двосторонні відносини, і про ситуацію, яка складається в Європі”.

“Я знаю, що Ви представляєте спектр європейських політичних сил, який досить швидко розвивається”, — відзначив В.Путін.

Як повідомляв УНН, під час свого виступу в комітеті Держдуми РФ із міжнародних справ та в ході зустрічі з головою російського парламенту В’ячеславом Володіним М.Ле Пен висловлювалася за скасування санкцій ЄС проти Росії.

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