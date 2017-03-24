М.Ле Пен зустрілася з В.Путіним у Кремлі

“Ми надаємо дуже великого значення нашим відносинам із Францією, при цьому намагаємося підтримувати рівні стосунки як із представниками чинної влади, так і з представниками опозиції”, — сказав під час зустрічі В.Путін.

Говорячи про президентські вибори у Франції, він запевнив, що Кремль не хоче жодним чином на них впливати.

“Ми ні в якому разі не хочемо впливати на події, що відбуваються, але залишаємо за собою право спілкуватися з усіма представниками всіх політичних сил країни — так само, як це роблять наші партнери, наприклад, у Європі, у США”, — підкреслив російський президент.

Він також висловив бажання “обмінятися думками про те, як розвиваються наші двосторонні відносини, і про ситуацію, яка складається в Європі”.

“Я знаю, що Ви представляєте спектр європейських політичних сил, який досить швидко розвивається”, — відзначив В.Путін.

Як повідомляв УНН, під час свого виступу в комітеті Держдуми РФ із міжнародних справ та в ході зустрічі з головою російського парламенту В’ячеславом Володіним М.Ле Пен висловлювалася за скасування санкцій ЄС проти Росії.