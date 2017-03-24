М.Ле Пен встретилась с В.Путиным в Кремле

"Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции", - сказал во время встречи В.Путин.

Говоря о президентских выборах во Франции, он заверил, что Кремль не хочет никак на них влиять.

"Мы ни в коем случае не хотим влиять на события, что происходят, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны - так же, как это делают наши партнеры, например, в Европе, в США", - подчеркнул российский президент.

Он также выразил желание "обменяться мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения, и о ситуации, которая складывается в Европе".

"Я знаю, что Вы представляете спектр европейских политических сил, который достаточно быстро развивается", - отметил В.Путин.

Как сообщал УНН, во время своего выступления в комитете Госдумы РФ по международным делам и в ходе встречи с главой российского парламента Вячеславом Володиным М.Ле Пен высказывалась за отмену санкций ЕС против России .