М.Ле Пен відповіла З.Зідану на заклик не голосувати за неї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен прокоментувала заклик відомого футболіста Зінедіна Зідана,що до голосувати за неї, передає УНН з посиланням на BFMTV.
"Він може давати поради в футболі, він правда в цьому тямить, але щодо політики я не впевнена", - прокоментувала М.Ле Пен.
Раніше, в п'ятницю, прославлений французький футболіст З.Зідан, говорячи про майбутній другий тур президентських виборів, закликав "уникати "Національного фронту ".
Нагадуємо, лідер “Національного фронту” М.Ле Пен заявила, що прагне мирних відносин як з США, так і з Росією.