М.Ле Пен ответила З.Зидану на призыв не голосовать за нее
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен прокомментировала призыв известного футболиста Зинедина Зидана, к голосовать за нее, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
"Он может давать советы в футболе, он правда в этом понимает, но о политике я не уверена", - прокомментировала М.Ле Пен.
Ранее, в пятницу, прославленный французский футболист З.Зидан, говоря о будущем второй тур президентских выборов, призвал "избегать" Национального фронта ".
Напоминаем, лидер "Национального фронта" М.Ле Пен заявила , что хочет мирных отношений как с США, так и с Россией.