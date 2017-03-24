М.Ле Пен у Москві виступила проти санкцій ЄС щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Санкції Євросоюзу проти Росії є несправедливими і безглуздими, заявила кандидат у президенти Франції, лідер французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен, виступаючи на засіданні комітету Держдуми РФ із міжнародних справ. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Що стосується санкцій і мого ставлення до санкцій, ви знаєте, що ми завжди були проти санкцій. Я вважаю, що це несправедливо, а тим більше безглуздо”, — сказала вона.
Водночас вона зазначила, що це “допомогло кристалізуватися і яскраво виявити ту опозицію, яка в ЄС протистоїть цьому явищу”.
“Ми не віримо ні в дипломатію погроз, ні в дипломатію санкцій, ні в дипломатію шантажу, яку Європейський союз останнім часом усе частіше застосовує не тільки проти РФ, а й проти своїх власних членів”, — заявила М.Ле Пен.
Вона також наголосила, що “не бачить приводів, які виправдали б нинішнє вороже ставлення французької влади до Росії”.
Під час зустрічі з головою Держдуми В’ячеславом Володіним М.Ле Пен висловила надію, що Франція доб’ється скасування чорних списків російських громадян на своїй території.
“Я завжди виступала за скасування санкцій, які я вважаю контрпродуктивними, — сказала вона. — Сподіваюся, що Франція зможе відстояти позицію, згідно з якою ми скасували б чорні списки, принаймні на території нашої країни”.
“Я вважаю нехтуванням демократичних прав заборону парламентарям розмовляти один з одним, разом працювати”, — зазначила лідер “Національного фронту”.
Нагадаємо, кандидат у президенти Франції М.Ле Пен розпочала сьогодні свій візит до Росії на запрошення комітету Держдуми з міжнародних справ. Наразі точно не відомо, чи вона матиме зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.