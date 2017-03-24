М.Ле Пен в Москве выступила против санкций ЕС в отношении России

"Что касается санкций и моего отношения к санкциям, вы знаете, что мы всегда были против санкций. Я считаю, что это несправедливо, а тем более бессмысленно ", - сказала она.

В то же время она отметила, что это "помогло кристаллизоваться и ярко выявить ту оппозицию, которая в ЕС противостоит этому явлению".

"Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов", - заявила М.Ле Пен.

Она также подчеркнула, что "не видит оснований, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к России".

Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным М.Ле Пен выразила надежду, что Франция добьется отмены черных списков российских граждан на своей территории.

"Я всегда выступала за отмену санкций, которые я считаю контрпродуктивными, - сказала она. - Надеюсь, что Франция сможет отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере на территории нашей страны ".

"Я считаю пренебрежением демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом, вместе работать", - отметила лидер "Национального фронта".

Напомним, кандидат в президенты Франции М.Ле Пен начала сегодня свой визит в Россию по приглашению комитета Госдумы по международным делам. Пока точно не известно, встретится ли она с президентом РФ Владимиром Путиным.