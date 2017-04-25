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М.Ле Пен на час виборів відійшла від керівництва партії

М.Ле Пен на час виборів відійшла від керівництва партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кандидат в Президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що тимчасово відійде від керівництва "Національного Фронту", на час виборів, передає УНН з посиланням на BFMTV.

“Думаю, ми наближаємось до вирішального моменту. Я завжди вважала, що президент республіки повинен бути президентом усіх французів, в якості якого він повинен об’єднувати всіх французів. Це моє глибоке переконання, саме тому варто переходити від слів до справи, з цієї причини мені здалось доцільним взяти відпустку і тимчасово відійти від керівництва “Національним Фронтом,” — сказала М.Ле Пен.

Нагадуємо, що Е.Макрон переміг у першому турі виборів, набравши 23,75% голосів. Крім того, за даними попереднього опитування кандидат в президенти Франції від руху “Вперед!” Е.Макрон здобуде перемогу в другому турі виборів.

Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.

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