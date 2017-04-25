М.Ле Пен на час виборів відійшла від керівництва партії

“Думаю, ми наближаємось до вирішального моменту. Я завжди вважала, що президент республіки повинен бути президентом усіх французів, в якості якого він повинен об’єднувати всіх французів. Це моє глибоке переконання, саме тому варто переходити від слів до справи, з цієї причини мені здалось доцільним взяти відпустку і тимчасово відійти від керівництва “Національним Фронтом,” — сказала М.Ле Пен.

Нагадуємо, що Е.Макрон переміг у першому турі виборів, набравши 23,75% голосів. Крім того, за даними попереднього опитування кандидат в президенти Франції від руху “Вперед!” Е.Макрон здобуде перемогу в другому турі виборів.

Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.