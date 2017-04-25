М.Ле Пен на время выборов отошла от руководства партией
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кандидат в Президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что временно отойдет от руководства "Национального Фронта", на время выборов, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
“Думаю, мы приближаемся к решающему моменту. Я всегда считала, что президент республики должен быть президентом всех французов, в качестве которого он должен объединять всех французов. Это мое глубокое убеждение, именно поэтому стоит переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось целесообразным взять отпуск и временно отойти от руководства “Национальным Фронтом,” — сказала М.Ле Пен.
Напомним, что Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов.
Напоминаем, что Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов. Кроме того, по данным предыдущего опроса кандидат в президенты Франции от движения “Вперед!” Э.Макрон одержит победу во втором туре выборов.
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.