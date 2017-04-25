М.Ле Пен на время выборов отошла от руководства партией

“Думаю, мы приближаемся к решающему моменту. Я всегда считала, что президент республики должен быть президентом всех французов, в качестве которого он должен объединять всех французов. Это мое глубокое убеждение, именно поэтому стоит переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось целесообразным взять отпуск и временно отойти от руководства “Национальным Фронтом,” — сказала М.Ле Пен.

Напомним, что Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов.

Напоминаем, что Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов. Кроме того, по данным предыдущего опроса кандидат в президенты Франции от движения “Вперед!” Э.Макрон одержит победу во втором туре выборов.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.