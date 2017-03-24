М.Ле Пен приїхала до Росії

У Москві лідер партії "Національний фронт" зустрінеться з російськими парламентарями. Наразі точно не відомо, чи вона матиме зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

М.Ле Пен виступає за зміцнення відносин між Францією та Росією і скасування санкції проти РФ, що були запроваджені ЄС після анексії Криму.

Кремль своєю чергою також симпатизує М.Ле Пен, пише видання.

Це вже четвертий візит М.Ле Пен до Росії з 2011 року.

Він передує двом турам президентських виборів у Франції - 23 квітня і 7 травня.

Як повідомляється з посиланням на однопартійців М.Ле Пен, вона шукає фінансування на проведення президентської, а згодом і парламентської передвиборчих кампаній.