М.Ле Пен приехала в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен начала свой визит в Россию, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В Москве лидер партии "Национальный фронт" встретится с российскими парламентариями. Пока точно не известно, встретится ли она с президентом РФ Владимиром Путиным.
М.Ле Пен выступает за укрепление отношений между Францией и Россией и отмене санкции против РФ, которые были введены ЕС после аннексии Крыма.
Кремль в свою очередь также симпатизирует М.Ле Пен, пишет издание.
Это уже четвертый визит М.Ле Пен в Россию с 2011 года.
Он предшествует двум турам президентских выборов во Франции - 23 апреля и 7 мая.
Как сообщается со ссылкой на однопартийцев М.Ле Пен, она ищет финансирование на проведение президентской, а затем и парламентской предвыборных кампаний.