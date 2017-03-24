М.Ле Пен приехала в Россию

В Москве лидер партии "Национальный фронт" встретится с российскими парламентариями. Пока точно не известно, встретится ли она с президентом РФ Владимиром Путиным.

М.Ле Пен выступает за укрепление отношений между Францией и Россией и отмене санкции против РФ, которые были введены ЕС после аннексии Крыма.

Кремль в свою очередь также симпатизирует М.Ле Пен, пишет издание.

Это уже четвертый визит М.Ле Пен в Россию с 2011 года.

Он предшествует двум турам президентских выборов во Франции - 23 апреля и 7 мая.

Как сообщается со ссылкой на однопартийцев М.Ле Пен, она ищет финансирование на проведение президентской, а затем и парламентской предвыборных кампаний.