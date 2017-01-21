М.Ле Пен: Brexit спровокує в Європі ефект доміно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Лідер французького "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила на зборах правих політиків в Німеччині, що політикою майбутнього буде патріотизм, передає УНН з посиланням на ВВС.
Кандидат в президенти Франції пророкує, що виборці у Франції, Німеччині та Нідерландах візьмуть приклад жителів США і Британії і відкинуть політичний істеблішмент.
За її словами, в 2016 році "прокинулися англосаксонські країни", а 2017 рік "буде роком пробудження жителів континентальної Європи".
З її коментарями погодився нідерландський політик Герт Вілдерс.
"Вчора нова Америка. Сьогодні нова Європа", - заявив лідер Партії свободи, яка виступає проти імміграції, на відкритті зборів в місті Кобленц в Німеччині.
І Г.Вілдерс і М.Ле Пен високо оцінили концепцію патріотизму.
"Західні люди прокидаються. Вони скидають ярмо політкоректності", - заявив нідерландець.
М.Ле Пен переконана, що рішення британців покинути Євросоюз минулого року "спровокує ефект доміно по всьому Європейському Союзу".
"Ми переживаємо повернення національних держав", - сказала вона.
Вона також розкритикувала міграційну політику канцлера Німеччини Ангели Меркель, в результаті якої мільйони біженців опинилися в Європі, як "щоденну катастрофу".
Конференція правих партій проходить напередодні ключових виборів у Франції, Нідерландах і Німеччині в 2017 році. На цих виборах праві політики сподіваються залучити виборців націоналістичною і антиіммігрантською риторикою.
Сотні протестувальників зібралися в Кобленці на акцію проти зборів, в якій брали участь також представники німецької антиіммігрантської партії "Альтернатива для Німеччини", австрійської Партії свободи, а також італійської партії, яка виступає проти Євросоюзу, "Північна ліга".
Конференція проходить на наступний день після інавгурації американського президента Дональда Трампа, який також відстоював патріотизм і гасло "Америка передусім" під час своєї передвиборної кампанії.