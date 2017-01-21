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М.Ле Пен: Brexit спровоцирует в Европе эффект домино

М.Ле Пен: Brexit спровоцирует в Европе эффект домино

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Кандидат в президенты Франции предсказывает, что избиратели во Франции, Германии и Нидерландах последуют примеру жителей США и Великобритании и отвергнут политический истеблишмент.

По ее словам, в 2016 году "проснулись англосаксонские страны", а 2017 "будет годом пробуждения жителей континентальной Европы".

С ее комментариями согласился нидерландский политик Герт Вилдерс.

"Вчера новая Америка. Сегодня новая Европа", - заявил лидер Партии свободы, которая выступает против иммиграции, на открытии собрания в городе Кобленц в Германии.

И Г.Вилдерс, и М.Ле Пен высоко оценили концепцию патриотизма.

"Западные люди просыпаются. Они сбрасывают ярмо политкорректности", - заявил голландец.

М.Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз в прошлом году "спровоцирует эффект домино по всему Европейскому Союзу".

"Мы переживаем возвращение национальных государств", - сказала она.

Она также раскритиковала миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель, в результате которой миллионы беженцев оказались в Европе, как "ежедневную катастрофу".

Конференция правых партий проходит накануне ключевых выборов во Франции, Нидерландах и Германии в 2017 году. На этих выборах правые политики надеются привлечь избирателей националистической и антииммигрантской риторикой.

Сотни протестующих собрались в Кобленце на акцию против собрания, в котором принимали участие представители немецкой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии", австрийской Партии свободы, а также итальянской партии, которая выступает против Евросоюза, "Северная лига".

Конференция проходит на следующий день после инаугурации американского президента Дональда Трампа, который также отстаивал патриотизм и лозунг "Америка прежде всего" во время своей предвыборной кампании.

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