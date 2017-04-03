М.Кулеба: кожні три дні в інтернатах помирає одна дитина

"Кожні три дні сьогодні в Україні 250 дітей направляються до інтернатних закладів, і кожні три дні одна дитина в закладі помирає. Сьогодні тільки 8% дітей це діти сироти, всі інші діти вони мають батьків і це обов'язок за законом батьків виховувати своїх дітей. Але так система була вибудована з радянських часів, що не лише навчанням, а і вихованням має займатися інтернатна система",- заявив він.

За його словами, завдання сьогодні в умовах децентралізації збудувати спроможну громаду, яка відповідатиме за благополуччя кожної дитини на своїй території, щоб дитина не відділялась від сім'ї і не жила в інтернаті.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ заявив, що минулого року уряд акумулював 1 млрд грн на потреби шкіл.