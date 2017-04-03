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М.Кулеба: кожні три дні в інтернатах помирає одна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Кожні три дні в інтернатних закладах України помирає одна дитина. Про це під час прес-брифінгу за результатами засідання Національної Ради Реформ повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Кожні три дні сьогодні в Україні 250 дітей направляються до інтернатних закладів, і кожні три дні одна дитина в закладі помирає. Сьогодні тільки 8% дітей це діти сироти, всі інші діти вони мають батьків і це обов'язок за законом батьків виховувати своїх дітей. Але так система була вибудована з радянських часів, що не лише навчанням, а і вихованням має займатися інтернатна система",- заявив він.

За його словами, завдання сьогодні в умовах децентралізації збудувати спроможну громаду, яка відповідатиме за благополуччя кожної дитини на своїй території, щоб дитина не відділялась від сім'ї і не жила в інтернаті.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ заявив, що минулого року уряд акумулював 1 млрд грн на потреби шкіл.

Українські Національні Новини

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