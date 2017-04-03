М.Кулеба: кожні три дні в інтернатах помирає одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Кожні три дні в інтернатних закладах України помирає одна дитина. Про це під час прес-брифінгу за результатами засідання Національної Ради Реформ повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Кожні три дні сьогодні в Україні 250 дітей направляються до інтернатних закладів, і кожні три дні одна дитина в закладі помирає. Сьогодні тільки 8% дітей це діти сироти, всі інші діти вони мають батьків і це обов'язок за законом батьків виховувати своїх дітей. Але так система була вибудована з радянських часів, що не лише навчанням, а і вихованням має займатися інтернатна система",- заявив він.
За його словами, завдання сьогодні в умовах децентралізації збудувати спроможну громаду, яка відповідатиме за благополуччя кожної дитини на своїй території, щоб дитина не відділялась від сім'ї і не жила в інтернаті.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ заявив, що минулого року уряд акумулював 1 млрд грн на потреби шкіл.