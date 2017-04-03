Н.Кулеба: каждые три дня в интернатах умирает один ребенок

"Каждые три дня сегодня в Украине 250 детей направляются в интернатные учреждения, и каждые три дня один ребенок в заведении умирает. Сегодня только 8% детей это дети сироты, остальные дети они имеют родителей и это обязанность по закону родителей воспитывать своих детей. Но система так была выстроена с советских времен, не только обучением, а и воспитанием должна заниматься интернатная система", - заявил он.

По его словам, задача сегодня в условиях децентрализации построить способную общину, которая будет отвечать за благополучие каждого ребенка на своей территории, чтобы ребенок не отделялся от семьи и не жил в интернате.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального совета реформ заявил, что в прошлом году правительство аккумулировал 1 млрд грн на нужды школ .