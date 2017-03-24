М.Ходорковський розповів, коли очікує відставки В.Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На думку колишнього очільника нафтового концерну ЮКОС Михайла Ходорковського, президент Росії Володимир Путін розмірковує про те, щоб піти зі своєї посади до 2024 року, коли повинен закінчитися наступний президентський термін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"У мене таке враження, що Путін з особистих міркувань обмірковує свою відставку до 2024 року. Він повинен зараз з цим визначитися. Важливим кроком стало б висунення заступника. Це небезпечно, і я не знаю, чи зважиться він на це", - заявив М.Ходорковський в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.
Відповідаючи на запитання, хто може гарантувати В.Путіну недоторканність після відставки, він вказав, що зараз в Росії ніхто не може дати такої гарантії.
"В цьому і проблема. Тому для нього має бути розроблена якась модель, це вимагає років. І ця модель може функціонувати тільки за сприяння Заходу", - вважає екс-очільник ЮКОСу. М.Ходорковський уточнив, що президент В.Путін не всесильний в Росії, де сформувалася "феодально-кримінальна система".
Своєю нинішньою метою М.Ходорковський назвав створення в Росії правової держави.
"І ми її отримаємо. Я до цього ще доживу", - упевнений він.
Раніше М.Ходорковський запропонував Заходу готуватися до "постпутінського" періоду.