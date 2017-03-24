М.Ходорковський розповів, коли очікує відставки В.Путіна

"У мене таке враження, що Путін з особистих міркувань обмірковує свою відставку до 2024 року. Він повинен зараз з цим визначитися. Важливим кроком стало б висунення заступника. Це небезпечно, і я не знаю, чи зважиться він на це", - заявив М.Ходорковський в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на запитання, хто може гарантувати В.Путіну недоторканність після відставки, він вказав, що зараз в Росії ніхто не може дати такої гарантії.

"В цьому і проблема. Тому для нього має бути розроблена якась модель, це вимагає років. І ця модель може функціонувати тільки за сприяння Заходу", - вважає екс-очільник ЮКОСу. М.Ходорковський уточнив, що президент В.Путін не всесильний в Росії, де сформувалася "феодально-кримінальна система".

Своєю нинішньою метою М.Ходорковський назвав створення в Росії правової держави.

"І ми її отримаємо. Я до цього ще доживу", - упевнений він.

Раніше М.Ходорковський запропонував Заходу готуватися до "постпутінського" періоду.