М.Ходорковский рассказал, когда ждет отставки В.Путина

"У меня такое впечатление, что Путин из личных соображений обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижение заместителя. Это опасно, и я не знаю, решится ли он на это", - заявил М.Ходорковський в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, кто может гарантировать В.Путину неприкосновенность после отставки, он указал, что сейчас в России никто не может дать такой гарантии.

"В этом и проблема. Поэтому для него должна быть разработана некая модель, это требует лет. И эта модель может функционировать только при содействии Запада", - считает экс-глава ЮКОСа. М.Ходорковский уточнил, что президент В.Путин не всесилен в России, где сформировалась "феодально-криминальная система".

Своей нынешней целью М.Ходорковский назвал создание в России правового государства.

"И мы его получим. Я до этого еще доживу", - уверен он.

Ранее М.Ходорковский предложил Западу готовиться к "постпутинскому" периоду.