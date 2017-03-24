М.Ходорковский рассказал, когда ждет отставки В.Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По мнению бывшего главы нефтяного концерна ЮКОС Михаила Ходорковского, президент России Владимир Путин рассуждает о том, чтобы уйти со своего поста до 2024 года, когда должен закончиться следующий президентский срок, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"У меня такое впечатление, что Путин из личных соображений обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижение заместителя. Это опасно, и я не знаю, решится ли он на это", - заявил М.Ходорковський в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Отвечая на вопрос, кто может гарантировать В.Путину неприкосновенность после отставки, он указал, что сейчас в России никто не может дать такой гарантии.
"В этом и проблема. Поэтому для него должна быть разработана некая модель, это требует лет. И эта модель может функционировать только при содействии Запада", - считает экс-глава ЮКОСа. М.Ходорковский уточнил, что президент В.Путин не всесилен в России, где сформировалась "феодально-криминальная система".
Своей нынешней целью М.Ходорковский назвал создание в России правового государства.
"И мы его получим. Я до этого еще доживу", - уверен он.
Ранее М.Ходорковский предложил Западу готовиться к "постпутинскому" периоду.