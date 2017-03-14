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М.Джигурду позбавили "громадянства ДНР"

М.Джигурду позбавили "громадянства ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко підписав указ про позбавлення Микити Джигурди "громадянства ДНР". Про це О.Захарченко заявив на прес-конференції, передає УНН із посиланням на "Газету.Ru".

“Указ про позбавлення його громадянства вже підписаний. Помилка була, перепрошую за помилку видати паспорт Микиті Джигурді, я вибачаюся перед народом Донбасу”, — заявив він.

О.Захарченко додав, що за фактом події буде проведено розгляд.

Нагадаємо, 9 березня повідомлялося, що російський актор Микита Джигурда отримав паспорт самопроголошеної ДНР.

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