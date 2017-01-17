М.Девіч підписав контракт з ФК "Ростов"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Український нападник Марко Девіч підписав півторарічний контракт з російським футбольним клубом "Ростов", передає УНН з посиланням на прес-службу російського клубу.
"Шановні вболівальники, ми раді повідомити про те, що наш клуб підписав контракт з нападаючим Марко Девічем. Термін угоди - 1.5 року", - йдеться в повідомленні.
Футболіст приєднається до "Ростову" на другому зборі, який розпочнеться 25 січня.
Як повідомляв УНН, український форвард М.Девіч покинув склад ФК "Рубін".