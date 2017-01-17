М.Девіч підписав контракт з ФК "Ростов"

"Шановні вболівальники, ми раді повідомити про те, що наш клуб підписав контракт з нападаючим Марко Девічем. Термін угоди - 1.5 року", - йдеться в повідомленні.

Футболіст приєднається до "Ростову" на другому зборі, який розпочнеться 25 січня.

Як повідомляв УНН, український форвард М.Девіч покинув склад ФК "Рубін".