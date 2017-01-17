М.Девич подписал контракт с ФК "Ростов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинский нападающий Марко Девич подписал 1,5-годовой контракт с российским футбольным клубом "Ростов", передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского клуба.
"Уважаемые болельщики, мы рады сообщить о том, что наш клуб подписал контракт с нападающим Марко Девичем. Срок соглашения - 1,5 года", - говорится в сообщении.
Футболист присоединится к "Ростову" на втором сборе, который начнется 25 января.
Как сообщал УНН, украинский форвард М.Девич покинул состав ФК "Рубин".