М.Девіч: кар'єру в національній команді закінчувати не збираюся
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Нападник збірної України та російського клубу ФК "Ростов" Марко Девіч, в інтерв'ю championat.com заявив, що не збирається завершувати кар'єру в національній команді не збирається, передає УНН.
"Сподіваюся, Андрій Шевченко досягне відмінних результатів зі збірною. Я завжди готовий грати за Україну, кар'єру в національній команді закінчувати не збираюся, але не знаю, чи буде Шевченко мене викликати. Сподіваюся, це буде залежати лише від того, в якій формі я перебуваю. У будь-якому випадку, буду я викликатися чи ні, я залишаюся вболівальником збірної України", - заявив М.Девіч.
Відповідаючи на запитання, чи були пропозиції продовжити кар'єру в Україні, нападник відповів, що "думки були, але пропозиція, яка мене б влаштувала, не надійшла".
Як повідомляв УНН, М.Девіч підписав контракт з ФК "Ростов".