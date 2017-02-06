М.Девич: карьеру в национальной команде заканчивать не собираюсь

"Надеюсь, Андрей Шевченко достигнет отличных результатов со сборной. Я всегда готов играть за Украину, карьеру в национальной команде заканчивать не собираюсь, но не знаю, будет ли Шевченко меня вызывать. Надеюсь, это будет зависеть только от того, в какой форме я нахожусь. В любом случае, буду я вызываться или нет, я остаюсь болельщиком сборной Украины", - заявил М.Девич.

Отвечая на вопрос, были ли предложения продолжить карьеру в Украине, нападающий ответил, что "мысли были, но предложения, которое меня бы устроили, не поступили".

Как сообщал УНН, М.Девич подписал контракт с ФК "Ростов".