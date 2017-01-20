М.Чавушоглу: Туреччина дружить з РФ не проти союзників у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Туреччина співпрацює з Росією не проти союзників у НАТО чи когось ще. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Голова МЗС країни спростував твердження, що Туреччина віддаляється від НАТО і зближується з Росією.
“Ми співпрацюємо з Росією не проти союзників по НАТО чи когось ще, а взаємодіємо в боротьбі з тероризмом”, - сказав міністр.
“Ми не повинні приймати все того, що хочуть або говорять США, лише тому, що вони є нашим союзником”, - додав М.Чавушоглу.
За його словами, незважаючи на те, що США активно використовують авіабазу “Інджірлік” на півдні Туреччини, очолювана Вашингтоном міжнародна коаліція у боротьбі з "Ісламською державою" не робить належної підтримки операції “Щит Євфрату”, в тому числі в районі сирійського міста Ель-Баб.
“Використовуючи авіабазу в Туреччині, вони при цьому не надають ЗС Туреччини підтримки з повітря”, - зазначив М.Чавушоглу.
Турецький міністр також акцентував увагу на зростанні антиамериканських настроїв в турецькому суспільстві. “Ми очікуємо приходу в Білий дім нової адміністрації”, - зазначив глава МЗС.
Торкнувшись теми майбутніх сирійських переговорів в Астані, М.Чавушоглу повідомив, що Анкара сподівається, що ця зустріч зміцнить режим перемир’я в Сирії і дасть можливість провести намічені на лютий прямі переговори сторін конфлікту під егідою ООН.
Крім того, він додав, що Туреччина очікує від адміністрації Дональда Трампа якнайшвидших кроків з питання екстрадиції проповідника Фетуллаха Гюлена, якого турецька влада підозрює у організації спроби перевороту в країні у липні минулого року.
“Я абсолютно впевнений в тому, що адміністрація Трампа краще усвідомлює занепокоєння Анкари. Ми повинні відновити атмосферу взаємної довіри”, - зазначив М.Чавушоглу.