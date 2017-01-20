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М.Чавушоглу: Турция дружит с РФ не против союзников в НАТО

М.Чавушоглу: Турция дружит с РФ не против союзников в НАТО

Киев • УНН

 • 9157 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Турция сотрудничает с Россией не против союзников в НАТО или кого-то еще. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Глава МИД страны опроверг утверждение, что Турция отдаляется от НАТО и сближается с Россией.

"Мы сотрудничаем с Россией не против союзников по НАТО или кого-то еще, а взаимодействуем в борьбе с терроризмом", - сказал министр.

"Мы не должны принимать все то, что хотят или говорят США, только потому, что они наш союзник", - добавил М.Чавушоглу.

По его словам, несмотря на то, что США активно используют авиабазу "Инджирлик" на юге Турции, возглавляемая Вашингтоном международная коалиция в борьбе с "Исламской государством" не делает должной поддержки операции "Щит Евфрата", в том числе в районе сирийского города Эль-Баб.

"Используя авиабазу в Турции, они при этом не оказывают ВС Турции поддержки с воздуха", - отметил М.Чавушоглу.

Турецкий министр также акцентировал внимание на росте антиамериканских настроений в турецком обществе. "Мы ожидаем прихода в Белый дом новой администрации", - отметил глава МИД.

Коснувшись темы будущих сирийских переговоров в Астане, М.Чавушоглу сообщил, что Анкара надеется, что эта встреча укрепит режим перемирия в Сирии и даст возможность провести намеченные на февраль прямые переговоры сторон конфликта под эгидой ООН.

Кроме того, он добавил, что Турция ожидает от администрации Дональда Трампа скорейших шагов по вопросу экстрадиции проповедника Фетуллаха Гюлена, которого турецкие власти подозревает в организации попытки переворота в стране в июле прошлого года.

"Я абсолютно уверен в том, что администрация Трампа лучше осознает беспокойство Анкары. Мы должны восстановить атмосферу взаимного доверия", - отметил М.Чавушоглу.

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