М.Азаров виявив намір створити "уряд у вигнанні"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров виявив намір сформувати український “уряд у вигнанні” після рішення московського суду, який у грудні визнав протести на Майдані в Україні “переворотом”. Про це УНН повідомляє із посиланням на “Радіо Свобода”.
В інтерв’ю російському виданню “Известия” 9 січня М.Азаров заявив, що формування “уряду в екзилі” є цілком реальним, якщо в Україні складуться для цього “необхідні передумови”.
Цими передумовами, за словами М.Азарова, може стати нездатність влади України виконувати свої функції і “вимога альтернативи” з боку українського народу.
М.Азаров обіймав посаду Прем’єр-міністра України з 11 березня 2010 до 27 січня 2014 року за президентства Віктора Януковича.
В.Янукович, Азаров й інші проросійські чиновники втекли з України до Росії у лютому 2014 року після масових протестів на Майдані в Києві й інших українських містах.
Влада України розшукує М.Азарова за підозрою в корупції і зловживанні владою.
Нагадаємо, Дорогоміловський суд Москви у четвер розпочав процес у справі про визнання подій на Україні в 2014 році державним переворотом за позовом колишнього депутата Верховної ради України Володимира Олійника.